985 попыток незаконного провоза товаров пресекли на границе страны
Пограничная служба КНБ Казахстана сообщила о результатах работы по защите государственной границы за апрель 2026 года, передает BAQ.kz.
Мероприятия проводились совместно с другими компетентными органами.
За этот период в пограничной зоне задержаны 4 113 человек, нарушивших законодательство РК. Из них 3 545 — иностранные граждане.
Также пресечено 985 случаев незаконного перемещения товаров и грузов через границу, в том числе:
- 34 случая перевозки наркотических средств;
- 48 случаев незаконного оборота оружия и боеприпасов (изъяты 2 единицы огнестрельного оружия, 55 единиц холодного оружия и 27 боеприпасов);
- 403 случая незаконного перемещения горюче-смазочных материалов общим объёмом более 30 тонн;
- 372 случая перевозки товаров народного потребления на сумму свыше 825 млн тенге;
- 128 случаев незаконного перемещения валюты на сумму около 1,2 млрд тенге.
Кроме того, в акватории Каспийского моря выявлено 18 случаев браконьерства. Изъяты запрещённые орудия лова и рыба осетровых видов. Предотвращённый ущерб оценивается более чем в 503 млн тенге.
В рамках своих полномочий Пограничная служба возбудила 9 уголовных дел. По ним ведутся следственные действия.
Остальные материалы переданы в правоохранительные и судебные органы для дальнейшего рассмотрения и принятия решений.
