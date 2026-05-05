Пограничная служба КНБ Казахстана сообщила о результатах работы по защите государственной границы за апрель 2026 года, передает BAQ.kz.

Мероприятия проводились совместно с другими компетентными органами.

За этот период в пограничной зоне задержаны 4 113 человек, нарушивших законодательство РК. Из них 3 545 — иностранные граждане.

Также пресечено 985 случаев незаконного перемещения товаров и грузов через границу, в том числе:

34 случая перевозки наркотических средств;

48 случаев незаконного оборота оружия и боеприпасов (изъяты 2 единицы огнестрельного оружия, 55 единиц холодного оружия и 27 боеприпасов);

403 случая незаконного перемещения горюче-смазочных материалов общим объёмом более 30 тонн;

372 случая перевозки товаров народного потребления на сумму свыше 825 млн тенге;

128 случаев незаконного перемещения валюты на сумму около 1,2 млрд тенге.

Кроме того, в акватории Каспийского моря выявлено 18 случаев браконьерства. Изъяты запрещённые орудия лова и рыба осетровых видов. Предотвращённый ущерб оценивается более чем в 503 млн тенге.

В рамках своих полномочий Пограничная служба возбудила 9 уголовных дел. По ним ведутся следственные действия.

Остальные материалы переданы в правоохранительные и судебные органы для дальнейшего рассмотрения и принятия решений.

