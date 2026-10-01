Адилет Алмат завоевал серебро Азиады-2026 по дзюдо

1 Октября 2026, 14:46
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Нұрғали Жұмағазы/olympic.kz 1 Октября 2026, 14:46
1 Октября 2026, 14:46
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Фото: Нұрғали Жұмағазы/olympic.kz

Казахстанский дзюдоист Адилет Алмат стал серебряным призером Азиатских игр-2026, которые проходят в Аичи и Нагое в Японии.

Казахстанец выступал в весовой категории до 81 килограмма. В финальной схватке он встретился с представителем Японии Сотаро Фудзиварой.

Победу одержал японский дзюдоист, а Адилет Алмат завершил соревнования с серебряной медалью.

Эта награда стала третьим серебром сборной Казахстана по дзюдо на Азиаде-2026.

Ранее серебряными призерами Игр стали Абиба Абужакынова в весовой категории до 48 килограммов и Елдос Сметов в категории до 60 килограммов.

 

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