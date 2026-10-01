Адилет Алмат завоевал серебро Азиады-2026 по дзюдо
1 Октября 2026, 14:46
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1 Октября 2026, 14:461 Октября 2026, 14:46
83Фото: Нұрғали Жұмағазы/olympic.kz
Казахстанский дзюдоист Адилет Алмат стал серебряным призером Азиатских игр-2026, которые проходят в Аичи и Нагое в Японии.
Казахстанец выступал в весовой категории до 81 килограмма. В финальной схватке он встретился с представителем Японии Сотаро Фудзиварой.
Победу одержал японский дзюдоист, а Адилет Алмат завершил соревнования с серебряной медалью.
Эта награда стала третьим серебром сборной Казахстана по дзюдо на Азиаде-2026.
Ранее серебряными призерами Игр стали Абиба Абужакынова в весовой категории до 48 килограммов и Елдос Сметов в категории до 60 килограммов.
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