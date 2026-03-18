В ходе судебного заседания адвокат Жанабыловых заявила ходатайство о вынесении замечания государственному обвинителю в связи с его публичными высказываниями после процесса 16 марта, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По словам защитника, речь идет о комментариях прокурора, сделанных в общении со средствами массовой информации, где была дана интерпретация санкций статьи 218 части 2 Уголовного кодекса.

«"Санкция статьи 218, часть 2, не предусматривает штраф. Там реальное лишение свободы". Данное утверждение не соответствует действующему уголовному законодательству Республики Казахстан, поскольку санкция статьи 218 части 2 Уголовного кодекса является альтернативной и предусматривает помимо лишения свободы также возможность назначения штрафа», - отметила адвокат Гаухар Айтжанова.

Она подчеркнула, что подобные заявления искажают содержание закона и формируют предвзятое восприятие возможного наказания.

Кроме того, защита указала на противоречия в последующих высказываниях самого прокурора.

«Чисто теоретически, да, возможно назначение штрафа. Штраф, если назначать штраф, он выходит очень большой. До 7 тысяч кратных. Если 560 тысяч умножить на 7 тысяч кратных, это около миллиарда с чем-то получится», - процитировал адвокат позицию обвинения.

При этом, как отметил защитник, штраф в рамках данной статьи назначается в месячных расчетных показателях, а не в кратном соотношении к сумме, фигурирующей в обвинении.

«Таким образом, имеет место противоречивое и юридически некорректное толкование нормы закона, что может вводить в заблуждение как общественность, так и участников процесса относительно характера санкций», - отметил адвокат.

Суд сделал замечание прокурору.

Дело блогера Ерболата Жанабылова началось с розыгрышей автомобилей, денег и ценных призов, которые проводились через Instagram-аккаунт zhanabylov_e. Для участия подписчикам предлагалось заплатить 30 тысяч тенге якобы за "обучающие курсы" компании ТОО “Zhana Business”. Позже в деле были выявлены признаки уголовного правонарушения. Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование и установило, что под видом онлайн-курсов фактически проводилась нелицензированная лотерея, а деньги участников формировали призовой фонд. По данным АФМ, таким образом супруги получили 247,5 млн тенге. Суд санкционировал арест 10 автомобилей, включая Lamborghini Urus и Lexus LX 600, а также 17 iPhone. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.