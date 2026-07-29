Столичный аэропорт уличили в незаконном взимании сборов

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по Астане выявил нарушение антимонопольного законодательства в деятельности АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев».

По данным ведомства, аэропорт, занимая монопольное положение на рынке, взимал с поставщиков авиатоплива сбор, который не был предусмотрен действующим регулированием. При этом поставщики не могли отказаться от этих условий или воспользоваться услугами другого поставщика.

В ходе расследования установлено, что размер сбора неоднократно менялся: сначала он составлял 16 240 тенге за тонну, затем был увеличен до 77 852 тенге, после чего снижен до 60 137 тенге за тонну.

Как отметили в Агентстве, такие действия привели к дополнительной финансовой нагрузке на участников рынка и могли повлиять на рост стоимости авиатоплива для конечных потребителей.

Действия АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» квалифицированы как злоупотребление монопольным положением в соответствии со статьей 174 Предпринимательского кодекса РК.

Итоги расследования признаны законными судом первой инстанции.

Ранее сообщалось, что парковка у столичного аэропорта станет дороже.

Международный аэропорт Астаны продолжает развитие парковочной инфраструктуры и подготовку дополнительных парковочных зон для длительного хранения автомобилей.

Стоимость парковки в новых зонах составит 100 тенге в час, что позволит пассажирам и провожающим воспользоваться более экономичным вариантом размещения транспорта. Также на территории аэропорта продолжает работать бесплатная парковочная зона, рассчитанная на 100 машиномест.

Кроме того, с 1 августа 2026 года изменятся тарифы на краткосрочную парковку. Стоимость составит 300 тенге за час, что на 100 тенге выше действующего тарифа. До этого цена оставалась на уровне 200 тенге в час с 2023 года, несмотря на рост эксплуатационных расходов и модернизацию инфраструктуры.

При этом для отдельных категорий граждан сохраняются льготы. От оплаты парковки освобождаются лица с инвалидностью I и II групп, ветераны боевых действий в других государствах, а также участники ликвидации последствий испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне.

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