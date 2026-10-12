АФМ проверило квартиры родственников Перизат Кайрат в Дубае

Агентство по финансовому мониторингу заявило, что не нашло подтверждений тому, что родственники осужденной Перизат Кайрат покупали недвижимость в Дубае на похищенные ею деньги, передает BAQ.KZ.

Поводом для комментария стали публикации в анонимных Telegram-каналах, где утверждалось, что у родственников Кайрат есть несколько квартир в Дубае.

В АФМ сообщили, что эту версию проверяли еще во время следствия.

По данным ведомства, следователи изучили финансовые операции и восстановили схему, по которой расходовались похищенные пожертвования.

«Присвоенные пожертвования П. Кайрат потратила на покупку машин, квартир, их ремонт и мебель, брендовых вещей и украшений, перелеты бизнес-классом и проживание в люксовых отелях, походы в рестораны и увеселительные заведения», – говорится в сообщении.

При этом, как заявили в АФМ, переводов или других взаиморасчетов с семьей, о которой идет речь в публикациях, не обнаружили.

Более того, спорную недвижимость, по данным ведомства, приобрели еще в 2011–2019 годах – до создания фонда «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030» и до начала преступной деятельности Перизат Кайрат.

В АФМ также отметили, что супруги, которым принадлежит эта недвижимость, более 20 лет занимаются покупкой и перепродажей жилья и вели свою деятельность отдельно от Кайрат и ее матери.

Ведомство отдельно подчеркнуло, что имущество можно арестовать или конфисковать только тогда, когда есть доказательства его преступного происхождения.

«Сам лишь факт родства с подозреваемыми не дает законных оснований для уголовного преследования и изъятия активов», – заявили в АФМ.

Перизат Кайрат получила широкую известность как общественница и руководитель объединения Biz Birgemiz Qazaqstan 2030, через которое собирались пожертвования на благотворительные цели. В ноябре 2024 года АФМ начало расследование по подозрению в хищении денег, собранных для пострадавших от паводков. Позже в деле появились и другие эпизоды – сбор средств на помощь Палестине и строительство реабилитационного центра.

Следствие и суд установили, что с 2021 по 2024 год было похищено около 3,5 млрд тенге. Часть денег, по материалам дела, тратилась на недвижимость, автомобили, украшения, одежду, путешествия и другие личные расходы.

В июле 2025 года суд признал Перизат Кайрат виновной в мошенничестве и легализации преступных доходов и приговорил ее к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Ее мать Гайни Алашбаева получила семь лет. В сентябре апелляция оставила приговор без изменений.