На судебном заседании по делу Перизат Кайрат прокурор Арман Кезекен зачитал личную переписку обвиняемой с бухгалтером, в которой обсуждались платёжные документы, отчётность и переводы, передает BAQ.KZ.

22 января 2024 года Перизат Кайрат пишет: "Капец, преступником себя чувствую".

В ответ бухгалтер отправляет аудиосообщение, где говорится:

"Если вы сейчас эти платёжки нарисуете, и они у тебя проконают, то мы отчёт будем делать по этим платёжкам, правильно? Ну и там, в общем, напишем, что было куплено, сколько это фунтов… доллары наличкой, 10 миллионов туда, 10 миллионов сюда. От этой платёжки будем отталкиваться и отчёт рисовать, правильно же?"

Также были зачитаны фрагменты переписки, где обсуждаются суммы переводов:

"200 — переделать мне якобы на 170", "Одной суммой не получится, надо будет вам две платёжки делать", "30 и 80 сделайте", "Сложно маркировать — с телефона экран маленький".

По версии следствия, данные сообщения и документы стали основанием для экспертиз, согласно которым заявления на перевод на сумму 200 000 и 198 600 долларов США содержат признаки монтажа и изготовлены с помощью фотополимерной печати.

Суд продолжает рассмотрение дела. Ранее бухгалтер Перизат Кайрат рассказала, как готовились отчёты фонда.

Перизат Кайрат отрицает знакомство со свидетельницей по делу о покупке авто. Свидетельница заявила, что в декабре 2023 года продала Перизат Кайрат автомобиль за 30 миллионов тенге через приложение Kaspi.kz.

Ранее в рамках судебного разбирательства по делу Перизат Кайрат показания дала дизайнер и предприниматель Жанерке Елжанова. Она рассказала, что в 2023–2024 годах тесно сотрудничала с подсудимой: продала ей квартиру, выполняла для неё ремонтные работы в жилых и коммерческих помещениях, а также получала оплату как наличными, так и через переводы с личных счетов Перизат Кайрат и от имени общественного объединения "BizBirgemiz Qazaqstan 2030".

Кроме того, в суде выступил потерпевший Олжас Садык — блогер, видеограф и один из тех, кто собрал значительную сумму пожертвований якобы для помощи жителям сектора Газа. На заседании он подробно рассказал, как организовал сбор средств, почему выбрал фонд подсудимой и как прошла их совместная поездка в ОАЭ.

Напомним, также сегодня в суде выступил свидетель Асхат Нурмашев — президент благотворительного фонда "Асар-Уме". Он рассказал о причинах перевода 200 миллионов тенге на счёт фонда "BizBirgemiz Qazaqstan 2030". Также он ответил на вопросы о поездках, деньгах и доверии к Перизат Кайрат.

Ранее на суде предприниматель Молдир Суюншали заявила в суде, что перевела 10 млн тенге на счёт фонда Перизат Кайрат после участия в благотворительном аукционе, поверив в обещания о строительстве реабилитационного центра. Позже она узнала из новостей, что проект оказался фиктивным, и подала гражданский иск.

Напомним, Перизат Кайрат и её мать Гайни Аллашбаева обвиняются в хищении крупных сумм, собранных якобы на благотворительные цели. По версии следствия, они обманом привлекали пожертвования, используя фиктивный имидж и вовлекая в мероприятия известных личностей, включая детей с инвалидностью, а также вручали благодарственные письма от имени политиков. Суммы расходовались на личные нужды, включая элитные отели, одежду и аренду авто. Обвиняемые свою вину в суде не признают.