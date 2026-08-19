Аграриям в Казахстане хотят снизить налог на использование подземных вод

В Казахстане предлагают снизить налоговую нагрузку на сельхозпроизводителей, которые используют подземные воды для орошения земель, передает BAQ.KZ.

На заседании Проектного офиса по внедрению Налогового кодекса под председательством министра национальной экономики Серика Жумангарина обсудили новые меры для аграриев.

Подземные воды используют менее чем на 2% для орошения

По данным Министерства водных ресурсов и ирригации, потенциал подземных вод в Казахстане сейчас используется менее чем на 3,5%, а непосредственно для орошения – менее чем на 2%.

При этом действующие ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и необходимость уплаты подписного бонуса увеличивают расходы сельхозпроизводителей.

Чтобы стимулировать использование подземных источников, министерство предлагает установить отдельную сниженную ставку НДПИ для воды, используемой при орошении, – 0,0006 МРП, или 2,6 тенге за кубометр.

Кроме того, аграриев, которые добывают подземную воду исключительно для полива, предлагают освободить от подписного бонуса.

Могут дополнительно освоить почти 117 тыс. гектаров

По расчетам министерства, если задействовать хотя бы 10% утвержденных запасов подземных вод, можно ввести в оборот около 116,7 тыс. гектаров орошаемых земель.

В ведомстве рассчитывают, что это также поможет привлечь инвестиции в агроиндустриальные проекты и увеличить производство продукции глубокой переработки.

Серик Жумангарин поддержал идею стимулирования использования подземных вод, особенно в регионах, где не хватает поверхностных источников. Однако, по его словам, необходимо учитывать не только экономическую выгоду, но и состояние водных запасов.

«Вода является ограниченным ресурсом, поэтому крайне важно обеспечить ее рациональный учет. Правительством формируется дорожная карта по развитию орошения, где будут учтены все типы водных источников», – отметил вице-премьер.

Ученым предстоит оценить восполняемость запасов подземных вод и определить безопасный уровень их добычи. После дополнительных расчетов предложение планируют включить в дорожную карту по развитию орошения.

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