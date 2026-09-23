AI-офицеров начали готовить для госорганов Казахстана
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В Казахстане стартовал второй поток программы AI Governance 500, которая готовит руководителей к внедрению искусственного интеллекта в работу государственных органов.
Обучение проходит на базе Академии государственного управления при Президенте РК. Во втором потоке участвуют 93 руководителя. Первый поток завершился в январе – его прошли 99 государственных служащих.
Среди новых участников – депутаты Курултая, отраслевые вице-министры, заместители акимов областей, руководители аппаратов центральных и местных госорганов, председатели маслихатов, а также представители Аппарата Правительства и Управления делами Президента.
Одна из задач программы – сформировать кадровый резерв AI-офицеров. Они должны будут запускать и сопровождать цифровые проекты между различными госорганами и помогать внедрять технологии искусственного интеллекта.
Программа реализуется Агентством по делам государственной службы совместно с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития. Она связана с задачами цифровой трансформации государственного сектора.
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