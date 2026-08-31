Подписан указ о назначении Ерлана Карина Вице-президентом
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Ерлан Карин назначен Вице-президентом Республики Казахстан, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Соответствующий указ подписал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
«Указом Главы государства Карин Ерлан Тынымбайулы назначен Вице-Президентом Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности», – говорится в сообщении Акорды.
Ранее Касым-Жомарт Токаев внес кандидатуру Ерлана Карина на рассмотрение депутатов Курултая.
Представляя кандидата, Президент отметил его многолетний опыт работы в системе государственного управления, участие в реализации масштабных реформ и знание стратегических направлений развития страны.
Кандидатуру Карина поддержали представители фракций Курултая. После получения согласия депутатов Глава государства подписал указ о его назначении.
Кто такой Ерлан Карин
Ерлан Карин родился 26 мая 1976 года. Политолог, кандидат политических наук. В разные годы возглавлял Казахстанский институт стратегических исследований и РТРК «Қазақстан», работал советником и помощником Президента.
В 2022 году был Государственным секретарем, с июня 2022-го по июнь 2026 года – Государственным советником Казахстана. С 30 июня 2026 года занимал должность первого заместителя Руководителя Администрации Президента.
Карин также был заместителем председателя Национального курултая, руководил Рабочей группой по парламентской реформе и занимал пост заместителя председателя Комиссии по Конституционной реформе.
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