Подписан указ о назначении Ерлана Карина Вице-президентом

Ерлан Карин назначен Вице-президентом Республики Казахстан, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Соответствующий указ подписал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Указом Главы государства Карин Ерлан Тынымбайулы назначен Вице-Президентом Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности», – говорится в сообщении Акорды.

Ранее Касым-Жомарт Токаев внес кандидатуру Ерлана Карина на рассмотрение депутатов Курултая.

Представляя кандидата, Президент отметил его многолетний опыт работы в системе государственного управления, участие в реализации масштабных реформ и знание стратегических направлений развития страны.

Кандидатуру Карина поддержали представители фракций Курултая. После получения согласия депутатов Глава государства подписал указ о его назначении.

Кто такой Ерлан Карин

Ерлан Карин родился 26 мая 1976 года. Политолог, кандидат политических наук. В разные годы возглавлял Казахстанский институт стратегических исследований и РТРК «Қазақстан», работал советником и помощником Президента.

В 2022 году был Государственным секретарем, с июня 2022-го по июнь 2026 года – Государственным советником Казахстана. С 30 июня 2026 года занимал должность первого заместителя Руководителя Администрации Президента.

Карин также был заместителем председателя Национального курултая, руководил Рабочей группой по парламентской реформе и занимал пост заместителя председателя Комиссии по Конституционной реформе.