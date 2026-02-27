До 2022 года здание сгоревшего в Щучинске кафе использовалось как магазин
Глава района поделился подробностями с журналистами.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Площадь возгорания кафе в Щучинске составила 80 квадратных метров, помощь пострадавшим оказывается. Об этом журналистам рассказал аким Бурабайского района, передает BAQ.kz.
Арай Садыков уточнил, что здание сгоревшего кафе до 2022 года использовалось как магазин. Однако позже его владельцы переделали постройку под заведение общественного питания.
"Все необходимые документы были оформлены в 2023 году. Кафе работало на законных основаниях: имеются соответствующие разрешительные документы, акт ввода в эксплуатацию и акт приёмки объекта. Общая площадь заведения составляла около 300 квадратных метров", - подчеркнул аким.
По словам акима, объект располагался вплотную к жилому дому, однако, как он подчеркнул, действующее законодательство это допускает.
«По закону там разрешено так близко находиться к жилому дому при стройке», — сообщил Садыков.
Напомним, в городе Щучинске Акмолинской области в результате чрезвычайного происшествия погибли семь человек. По данным управления здравоохранения, пять человек скончались на месте происшествия, еще двое умерли в реанимационном отделении 26 февраля 2026 года.
Позже одна из очевидцев взрыва рассказала вместе с коллегами помогала пострадавшим.
Самое читаемое
- Определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов
- Фиктивное строительство нескольких ЖК в Астане обернулось ущербом в 8,2 млрд тенге
- Алтын Путилин назначен пресс-секретарем Управления делами Президента РК
- Кто получит единовременную выплату к 8 марта в Астане
- Новый Сатпаев? В "Кайрате" растет новая звездочка