Площадь возгорания кафе в Щучинске составила 80 квадратных метров, помощь пострадавшим оказывается. Об этом журналистам рассказал аким Бурабайского района, передает BAQ.kz.

Арай Садыков уточнил, что здание сгоревшего кафе до 2022 года использовалось как магазин. Однако позже его владельцы переделали постройку под заведение общественного питания.

"Все необходимые документы были оформлены в 2023 году. Кафе работало на законных основаниях: имеются соответствующие разрешительные документы, акт ввода в эксплуатацию и акт приёмки объекта. Общая площадь заведения составляла около 300 квадратных метров", - подчеркнул аким.

По словам акима, объект располагался вплотную к жилому дому, однако, как он подчеркнул, действующее законодательство это допускает.

«По закону там разрешено так близко находиться к жилому дому при стройке», — сообщил Садыков.

Напомним, в городе Щучинске Акмолинской области в результате чрезвычайного происшествия погибли семь человек. По данным управления здравоохранения, пять человек скончались на месте происшествия, еще двое умерли в реанимационном отделении 26 февраля 2026 года.

Позже одна из очевидцев взрыва рассказала вместе с коллегами помогала пострадавшим.