Акмарал Альназарова назвала поддержку грудного вскармливания приоритетом государства
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Медиков во всех регионах Казахстана обучили работе с кормящими матерями по стандартам Всемирной организации здравоохранения. Подготовку прошли 503 тренера, передает BAQ.KZ.
Национальные тренеры объехали 20 регионов страны с семинарами по основам грудного вскармливания. Занятия проходили для работников организаций родовспоможения, детства и первичной медико-санитарной помощи.
Обучение шло в рамках проекта «Охрана, поддержка и поощрение грудного вскармливания в больнице, доброжелательного отношения к ребенку». Он стартовал в августе прошлого года, то есть работает ровно год.
За этим названием стоит инициатива ВОЗ и ЮНИСЕФ «Больница, доброжелательная к ребенку». Она действует с 1991 года, действующая редакция ее ключевого документа вышла в 2018 году.
Подготовленные специалисты внедряют в регионах рекомендации ВОЗ и ЮНИСЕФ по поддержке грудного вскармливания. Речь о «Десяти шагах на пути к успешному грудному вскармливанию». Это письменная политика роддома по кормлению, информирование беременных, помощь в начале кормления в первые полчаса после родов, обучение матерей сохранению лактации, отказ от постороннего питья и питания без медицинских показаний, круглосуточное совместное размещение матери и ребенка.
Проект ведут Министерство здравоохранения и ВОЗ при финансовой поддержке Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова назвала поддержку грудного вскармливания приоритетом государства.
Грудное вскармливание, это не только естественный способ питания младенца, но и важнейшая основа для его здоровья и полноценного развития. Оно снижает риски инфекций, укрепляет иммунитет и формирует тесную связь между матерью и ребенком. Поддержка грудного вскармливания, наш приоритет, как на уровне медицинской системы, так и в масштабах всей государственной политики здравоохранения, - отметила она.
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