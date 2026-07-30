Казахстан вышел на первое место в Центральной Азии по выживаемости новорожденных

Казахстан занимает лидирующие позиции в Центральной Азии по оказанию помощи новорожденным. Уровень неонатальной смертности в стране за 2025 год составил 3,04 на 1000 новорожденных, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Показатель приводится по данным совместного отчета Всемирного банка, ВОЗ, ЮНИСЕФ, ООН и IGME и охватывает первые 28 дней жизни ребенка. В ведомстве называют его лучшим в регионе и почти сопоставимым с уровнем США.

Речь идет о самых сложных пациентах. Неонатологи вместе с реаниматологами выхаживают малышей с экстремально низкой массой тела, начиная от 500 граммов.

Выживаемость таких детей за последние годы увеличилась в четыре раза. В министерстве связывают это с современными перинатальными технологиями и профессионализмом медработников.

Цена такого результата измеряется в часах у кувеза. За одну смену медсестра отделения интенсивной терапии новорожденных совершает до 20 ювелирных манипуляций, чтобы поддерживать хрупкую жизнь. Аппараты и персонал неусыпно следят за каждым вздохом крохотного несформировавшегося организма.

В прошлом году в Казахстане появилось на свет около 17 тыс. недоношенных детей, и каждый из них получил целый комплекс высокотехнологичной медицинской помощи.

В ведомстве называют это результатом системного развития службы родовспоможения, внедрения современных медицинских технологий и работы врачей и медицинских сестер.

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