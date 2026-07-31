С начала года медицинские организации Казахстана оказали свыше 23,1 млн услуг, более 2,17 млн из них пациенты получили дистанционно. Доля телемедицины достигла 9,4%, передает BAQ.KZ.

К телемедицинским сервисам подключено 655 медицинских организаций, потенциальный охват превышает 2 млн человек. Дистанционными консультациями врачей уже воспользовались более 1 млн казахстанцев.

Жители сел и отдаленных населенных пунктов получают консультации профильных специалистов, не выезжая в областные и республиканские клиники. Так сокращается время ожидания помощи, снижаются денежные и временные затраты пациентов, а наблюдение продолжается по месту жительства.

У жительницы Темиртау нашли тропическую болезнь

На что способен дистанционный формат, показывает случай пациентки из Темиртау. Женщина несколько месяцев лечилась с подозрением на опухолевый процесс, точный диагноз установить не удавалось. У нее были сильные боли, выраженное воспаление мягких тканей и множественные гнойные свищи.

Диагноз ставили сообща дерматолог, хирург, онколог и терапевт. Онкологическое заболевание специалисты исключили и выявили редкую инфекционную патологию, которая потребовала совершенно другого подхода к лечению.

У пациентки диагностировали мадурскую стопу, или мицетому, тяжелое хроническое инфекционное заболевание, которое поражает кожу, подкожную клетчатку, мышцы и кости стопы. Болезнь чаще встречается в жарких странах с тропическим климатом, а в регионах с умеренным климатом, к которым относится Казахстан, регистрируются лишь завозные или единичные спорадические случаи.

Совместная работа врачей и дистанционное наблюдение позволили женщине вовремя получить необходимую медицинскую помощь.

Диагноз поставили без поездки

Еще одной пациенткой стала жительница Туркестанской области. Из-за тяжелого состояния она не могла приехать в Алматы. Женщину беспокоили сильный зуд и пузырьковые высыпания на коже головы, лица, шеи, туловища и на слизистой полости рта.

После дистанционной консультации и необходимых обследований ей диагностировали герпетиформный дерматит Дюринга, редкое хроническое заболевание кожи. Пациентке назначили лечение и специальную безглютеновую диету, терапию корректировали во время повторных онлайн-консультаций. Состояние женщины улучшилось без длительных поездок в специализированный центр.

Успех лечения при многих кожных заболеваниях зависит не только от лекарств, но и от соблюдения рекомендаций по питанию, поэтому назначенную врачом диету игнорировать нельзя, отмечает профессор Есенгараева.

Врач консультирует пациентов из регионов более десяти лет

Обе истории связаны с доктором медицинских наук, профессором Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний Зейнеп Батылхановной Есенгараевой. Пациентов со всего Казахстана она консультирует дистанционно уже более десяти лет.

В последние два года телемедицина сделала эти консультации особенно удобными и для врачей центра, и для пациентов из дальних аулов. Доктор освоила новые технологии, и сотни пациентов, нуждавшихся в консультации дерматолога, получили диагноз и своевременно начали терапию.

Есенгараева считается одним из ведущих дерматологов страны и ветераном здравоохранения. Она автор более 280 научных работ, семи учебников, монографий, методических рекомендаций и ряда изобретений. За многолетний вклад в развитие отрасли награждена нагрудными знаками «Отличник здравоохранения», «Ветеран труда» и «Алтын дәрігер».

Благодаря телемедицине пациентом нашего научного центра может стать любой житель Казахстана, где бы он ни находился. Для консультации нужен только интернет. Не нужно ехать за сотни километров, ждать приема или откладывать лечение, - говорит профессор. Особую роль дистанционный формат играет при редких диагнозах и когда лечение требуется быстро скорректировать.

По словам врача, чаще всего онлайн обращаются пациенты с атопическим дерматитом, крапивницей, аллергическими заболеваниями кожи и хроническими дерматозами. Дистанционный формат помогает выявлять и редкие болезни кожи.

В Карагандинской области открыли свыше 100 телемедпунктов

В регионе в рамках пилотного проекта работают свыше 100 телемедицинских пунктов. Они оснащены современным портативным оборудованием и помогли тысячам сельских жителей получить консультации специалистов, не выезжая за пределы своего района.

Медданные казахстанцев сведут в одну базу

Информационные системы поликлиник, стационаров, лабораторий, школьной медицины и телемедицинских сервисов объединят в Единое хранилище медицинских данных. Оттуда консолидированные сведения будут поступать в Министерство здравоохранения.

По замыслу ведомства, это даст возможность принимать управленческие решения на основе объективных данных, повысить управляемость отрасли, сохранить преемственность медицинской помощи и создать единое цифровое пространство здравоохранения.

Минздрав присматривается к ИИ и мониторингу

Самыми востребованными форматами сегодня остаются дистанционные консультации и консилиумы. В министерстве видят потенциал в дистанционном мониторинге пациентов, телеметрической электрокардиографии, технологиях искусственного интеллекта и других цифровых сервисах.

Пилотный проект в Карагандинской области продолжается, планов по другим регионам ведомство не озвучивало. Сроки запуска Единого хранилища медицинских данных в министерстве тоже пока не называют.

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