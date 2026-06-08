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Акмарал Ерекешева дважды поднялась на пьедестал на турнире в Испании

Сегодня 2026, 14:30
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Министерство туризма и спорта РК Сегодня 2026, 14:30
Сегодня 2026, 14:30
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Фото: Министерство туризма и спорта РК

Представительница сборной Казахстана по художественной гимнастике Акмарал Ерекешева стала призером клубного чемпионата Испании, который прошел в городе Овьедо.

Казахстанская спортсменка дважды поднялась на пьедестал почета, завоевав бронзовые медали в отдельных видах программы.

В упражнениях с булавами Ерекешева набрала 29,700 балла и заняла третье место. Еще одну бронзовую награду гимнастка выиграла в упражнениях с лентой, получив от судей 27,600 балла.

Отметим, что клуб «Gimnasia Chiclana», в составе которого выступала казахстанка, по итогам соревнований занял четвертое место в общем зачете.

Ранее Акмарал Ерекешева уже приносила медали стране на соревнованиях разного ранга. На чемпионате Азии Ерекешева завершила соревнования на шестом месте с результатом 111,90 балла.

В апреле, в столице Азербайджана Баку Акмарал выступила в двух финалах в упражнениях с лентой наша гимнастка завоевала бронзовую медаль, в упражнениях с обручем заняла 6-место.

 

 

 

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