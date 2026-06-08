Акмарал Ерекешева дважды поднялась на пьедестал на турнире в Испании
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Представительница сборной Казахстана по художественной гимнастике Акмарал Ерекешева стала призером клубного чемпионата Испании, который прошел в городе Овьедо.
Казахстанская спортсменка дважды поднялась на пьедестал почета, завоевав бронзовые медали в отдельных видах программы.
В упражнениях с булавами Ерекешева набрала 29,700 балла и заняла третье место. Еще одну бронзовую награду гимнастка выиграла в упражнениях с лентой, получив от судей 27,600 балла.
Отметим, что клуб «Gimnasia Chiclana», в составе которого выступала казахстанка, по итогам соревнований занял четвертое место в общем зачете.
Ранее Акмарал Ерекешева уже приносила медали стране на соревнованиях разного ранга. На чемпионате Азии Ерекешева завершила соревнования на шестом месте с результатом 111,90 балла.
В апреле, в столице Азербайджана Баку Акмарал выступила в двух финалах в упражнениях с лентой наша гимнастка завоевала бронзовую медаль, в упражнениях с обручем заняла 6-место.
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