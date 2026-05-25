Казахстанская гимнастка завоевала серебро чемпионата Азии
Сборная Казахстана по художественной гимнастике продолжает успешное выступление на чемпионате Азии в Бишкеке. Очередную медаль стране принесла Айбота Ертайкызы.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстанская гимнастка Айбота Ертайкызы завоевала серебряную медаль чемпионата Азии по художественной гимнастике в Бишкеке, передает BAQ.kz.
Награду спортсменка выиграла в финале индивидуального многоборья.
В финале Казахстан представляли Айбота Ертайкызы и Акмарал Ерекешева.
По итогам выступлений Ертайкызы набрала 113,65 балла и стала серебряным призером турнира.
Акмарал Ерекешева завершила соревнования на шестом месте с результатом 111,90 балла.
Кто стал победителем
Золотую медаль выиграла представительница Узбекистана Тахмина Икромова, набравшая 115,10 балла.
Бронзовым призером стала еще одна гимнастка из Узбекистана - Наталья Усова. Ее результат составил 112,40 балла.
Чемпионат Азии по художественной гимнастике продолжается в Бишкеке.
Ранее сборная Казахстана уже завоевала серебряную медаль в командном многоборье.
Также сегодня состоится финал в групповом многоборье.
Читай также:
16-летняя Томирис Нуржан завоевала второй титул ITF в карьере
Казахстанские гимнасты завоевали 12 медалей на ЧА в Гонконге
Самое читаемое
- 55-летняя казахстанка протянула автобус весом 13,5 тонны и обновила мировой рекорд
- Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген отмечает день рождения
- Студентка Карагандинского университета погибла под колесами автомобиля в Караганде
- Туркменистан сделал заявление по ситуации вокруг Тайваня
- Туркестанского школьника поощрили за уважение к флагу Азербайджана