Казахстанская гимнастка завоевала серебро чемпионата Азии

Казахстанская гимнастка Айбота Ертайкызы завоевала серебряную медаль чемпионата Азии по художественной гимнастике в Бишкеке, передает BAQ.kz.

Награду спортсменка выиграла в финале индивидуального многоборья.

В финале Казахстан представляли Айбота Ертайкызы и Акмарал Ерекешева.

По итогам выступлений Ертайкызы набрала 113,65 балла и стала серебряным призером турнира.

Акмарал Ерекешева завершила соревнования на шестом месте с результатом 111,90 балла.

Кто стал победителем

Золотую медаль выиграла представительница Узбекистана Тахмина Икромова, набравшая 115,10 балла.

Бронзовым призером стала еще одна гимнастка из Узбекистана - Наталья Усова. Ее результат составил 112,40 балла.

Чемпионат Азии по художественной гимнастике продолжается в Бишкеке.

Ранее сборная Казахстана уже завоевала серебряную медаль в командном многоборье.

Также сегодня состоится финал в групповом многоборье.

