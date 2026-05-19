Активист из Жанаозена назвал фейком видео с издевательствами над инвалидом

В социальных сетях распространяются новые видеозаписи с жестоким обращением в отношении мужчины с инвалидностью в Жанаозене, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

На опубликованных кадрах неизвестный избивает человека, передвигающегося на инвалидной коляске, а также совершает действия унизительного характера.

Первые видео появились в интернете еще 14 мая. По предварительным данным, съемка велась камерой, установленной в помещении. Пользователи соцсетей предположили, что на кадрах может быть запечатлен жанаозенский активист Муратбай Жумагалиев.

После появления роликов журналисты обратились за комментарием в департамент полиции Мангистауской области. Однако официального ответа от правоохранительных органов пока не поступило.

19 мая в Сети появились еще два видео. На одном из них Муратбай Жумагалиев записал видеообращение, в котором отверг свою причастность к произошедшему.

"Это все сделано с помощью искусственного интеллекта", - заявил он.

В то же время в интернете начали распространяться новые записи, на которых снова зафиксированы сцены издевательств над мужчиной с инвалидностью.

По информации ряда казахстанских СМИ и пабликов, в отношении предполагаемого подозреваемого проводятся следственные действия. Однако официального подтверждения этой информации от полиции региона на момент публикации также не поступало.

Читай также:

Женщина зарезала сожителя в Акмолинской области

Буллинг и агрессия: что происходит с казахстанскими школами