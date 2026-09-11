Активы на $35 млн арестовали по делам о наркобизнесе в Казахстане
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Казахстан предложил странам Организации тюркских государств объединить национальные Таргетинг-центры в единую региональную аналитическую систему для борьбы с наркобизнесом. Инициатива прозвучала 11 сентября на заседании Совета генеральных прокуроров ОТГ в Туркестане.
Встреча прошла под председательством Генерального прокурора Казахстана Берика Асылова. В ней приняли участие руководители прокуратур Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Турции.
Главной темой стали новые формы наркопреступности, связанные с криптовалютами, онлайн-платформами и цифровыми технологиями.
Почти 7 тысяч наркомагазинов закрыли в интернете
Казахстан представил свою систему борьбы с наркобизнесом, в которой используются искусственный интеллект, цифровая криминалистика и финансовая аналитика.
По данным Генеральной прокуратуры, за последние пять лет в стране ликвидировали более 400 нарколабораторий, пресекли деятельность 75 организованных преступных групп и перекрыли 720 каналов наркотрафика. Из незаконного оборота изъяли свыше 147 тонн наркотиков.
Только в 2025–2026 годах при взаимодействии с цифровыми платформами удалось ликвидировать почти 7 тысяч интернет-магазинов, связанных с продажей наркотиков.
Также в Казахстане создан Таргетинг-центр по контролю за прекурсорами, который объединяет данные 23 информационных баз. ИИ и анализ больших данных используют для поиска цифровых следов преступников, отслеживания криптовалютных операций и выявления международных связей.
За последние два года по принципу «следуй за деньгами» были арестованы активы, связанные с наркобизнесом, примерно на 35 млн долларов.
Пилотный проект запустят с Узбекистаном
Казахстан предложил создать аналогичные национальные Таргетинг-центры в других странах ОТГ, а затем объединить их в общую региональную систему.
Кроме того, по поручению Президента прорабатывается международная цифровая платформа для обмена данными о каналах наркобизнеса и быстрого реагирования на них. Пилотный проект планируют реализовать совместно с Узбекистаном.
Берик Асылов отметил, что современные преступные схемы все чаще выходят за границы отдельных стран, поэтому эффективность борьбы с ними зависит от скорости обмена информацией, совместных расследований и применения новых технологий.
По итогам заседания органы прокуратуры стран ОТГ также подписали меморандум о сотрудничестве в сфере поддержания государственного обвинения. Документ предусматривает обмен практикой и аналитическими материалами, а также проведение совместных обучающих и экспертных мероприятий.
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