Акции национальной атомной компании «Казатомпром» начали отыгрывать потери после резкого падения на фоне новостей о задержании топ-менеджера и кадровых перестановках. Накануне депозитарные расписки компании в Лондоне потеряли почти 10% стоимости, а акции на Казахстанской фондовой бирже – около 5%, передает BAQ.KZ.

По данным KASE, днем 26 ноября акции компании торговались по 24 904 тенге, прибавив 1,24% к цене закрытия предыдущей торговой сессии.

На Лондонской фондовой бирже предыдущий торговый день завершился снижением стоимости депозитарных расписок до 49,8 доллара против 55,3 доллара днем ранее.

Торги продолжаются, поэтому котировки еще могут измениться.

Что говорят аналитики

Как ранее писал BAQ.KZ, бумаги «Казатомпрома» начали дешеветь еще до последних задержаний.

Среди факторов, оказывающих давление на котировки, аналитики инвестиционной компании Teniz Capital назвали повышение налога на добычу полезных ископаемых, проблемы с поставками серной кислоты и укрепление тенге.

При этом эксперты обратили внимание на высокие мировые цены на уран и растущий спрос на атомную энергетику.

«Месторождения, контракты и спрос на уран от расследования не изменились. На наш взгляд, большая часть плохих новостей в котировках уже учтена», – отметили в Teniz Capital.

Что было ранее

Напомним, 23 ноября Служба по противодействию коррупции КНБ задержала главного директора по производству «Казатомпрома» Куаныша Омарбекова и других лиц. Их подозревают в причастности к коррупционной схеме, которую, по версии следствия, организовало бывшее руководство фонда «Самрук-Қазына».

24 ноября совет директоров национальной компании досрочно прекратил полномочия двух членов правления – Куаныша Омарбекова и Владислава Байгужина.

Позднее «Казатомпром» выступил с официальным заявлением, в котором заверил, что предприятие продолжает работать в штатном режиме, а производственные и финансовые прогнозы на 2026 год остаются неизменными.