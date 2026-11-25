КНБ: задержан топ-менеджер «Казатомпрома»
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Антикоррупционное расследование в квазигосударственном секторе затронуло руководство еще одной национальной компании. Главного директора по производству «Казатомпрома» Куаныша Омарбекова задержали по подозрению в причастности к коррупционной схеме, передает BAQ.KZ.
По информации КНБ, Омарбекова и ряд других лиц задержали 23 ноября и поместили в изолятор временного содержания.
«Они подозреваются в причастности к коррупционной схеме, организованной бывшим руководством „Самрук-Казына“. Проводится досудебное расследование по части 4 статьи 367 Уголовного кодекса РК», – сообщили в КНБ.
Речь идет о даче взятки в особо крупном размере. Имена и количество других задержанных в ведомстве не раскрыли.
В «Казатомпроме» сменилось руководство
На следующий день после задержания Омарбекова, 24 ноября, совет директоров «Казатомпрома» досрочно прекратил полномочия двух членов правления – главного директора по производству Куаныша Омарбекова и главного директора по коммерции Владислава Байгужина.
В компании сообщили, что обязанности обоих руководителей перераспределены, а производственная и коммерческая деятельность продолжается в штатном режиме.
О задержании Байгужина КНБ не сообщал.
Что было ранее
11 ноября Служба по противодействию коррупции КНБ задержала председателя правления фонда «Самрук-Қазына» Нурлана Жакупова, главу КТЖ Елжаса Отыншиева и других лиц по подозрению в совершении коррупционного преступления.
14 ноября следственный суд санкционировал арест Жакупова и Отыншиева. Досудебное расследование продолжается.
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