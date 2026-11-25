Акции американской компании Anthropic, разработчика искусственного интеллекта Claude, упали ниже цены первичного размещения всего через несколько дней после крупнейшего IPO в мировой истории. Стремительное снижение котировок усилило опасения инвесторов по поводу переоценённости компаний в сфере искусственного интеллекта, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

В ходе торгов 24 ноября акции Anthropic дешевели на 12,6%, до 76,6 доллара за бумагу, при цене первичного размещения в 83 доллара.

Ещё 19 ноября, в первый день торгов на бирже Nasdaq, акции компании стартовали с отметки 111,5 доллара, а её оценка с учётом всех потенциально доступных акций ненадолго превысила два триллиона долларов.

Почему падают акции Anthropic

Снижение котировок происходит на фоне распродажи акций технологических компаний и растущих сомнений инвесторов в окупаемости масштабных вложений в искусственный интеллект.

Разработка и обучение современных нейросетей требуют огромных вычислительных мощностей. Строительство центров обработки данных, закупка производительных чипов и обслуживание инфраструктуры обходятся разработчикам в миллиарды долларов.

Дополнительное давление создаёт конкуренция со стороны разработчиков более доступных моделей искусственного интеллекта, в том числе китайских компаний.

Внимание инвесторов привлекли и сделки руководителей Anthropic. Генеральный директор Дарио Амодеи и президент компании Даниэла Амодеи в рамках IPO продали более чем по 3,37 млн акций. Каждый получил за них свыше 280 млн долларов.

Эти продажи были предусмотрены условиями первичного размещения.

Как Anthropic побила рекорд SpaceX

Напомним, 19 ноября 2026 года Anthropic вышла на американскую фондовую биржу Nasdaq под тикером ANT.

Первоначальный объём размещения составил 81,34 млрд долларов. После продажи дополнительных 147 млн акций общая сумма IPO достигла 93,5 млрд долларов.

Согласно официальному сообщению Anthropic, непосредственно компания получила около 91,6 млрд долларов до вычета комиссий и других расходов. Остальные средства достались акционерам, продавшим свои бумаги.

Предыдущий мировой рекорд принадлежал компании SpaceX Илона Маска, которая в июне 2026 года провела IPO на 85,7 млрд долларов с учётом дополнительного размещения акций.

Кроме того, Anthropic привлекла ещё 26 млрд долларов в рамках отдельного частного размещения среди крупных технологических компаний, включая Google, Microsoft, Nvidia, AMD и TSMC.

Совокупный объём двух сделок достиг 119,5 млрд долларов.

Anthropic была основана в 2021 году. Компания разрабатывает семейство моделей искусственного интеллекта Claude и конкурирует с OpenAI, Google и другими крупнейшими игроками мирового рынка ИИ.

Теперь, после исторического выхода на биржу, компании предстоит доказать инвесторам, что масштабные вложения в искусственный интеллект способны приносить соизмеримые финансовые результаты.