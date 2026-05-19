Актюбинец вымогал деньги у малознакомого иностранца

В Актобе полиция задержала 28-летнего местного жителя по подозрению в вымогательстве денег у иностранного студента.

По данным Департамента полиции региона, сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью получили информацию о возможном вымогательстве и начали проверку. В ходе оперативных мероприятий подозреваемого задержали сразу после передачи денег.

Предварительно установлено, что около 10 дней назад мужчина познакомился с иностранными студентами. Они вместе проводили время в одном из развлекательных заведений города.

Позже, когда в кафе у компании не хватило денег для оплаты счета, подозреваемый стал угрожать одному из студентов. Он заставил его сдать мобильный телефон в ломбард.

Через несколько дней, по данным следствия, мужчина снова потребовал деньги и получил от иностранного гражданина 50 тысяч тенге.

По этому факту начато досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области у шахтеров вымогали деньги.

