Актюбинец вымогал деньги у малознакомого иностранца
В Актобе полиция задержала 28-летнего местного жителя по подозрению в вымогательстве денег у иностранного студента.
По данным Департамента полиции региона, сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью получили информацию о возможном вымогательстве и начали проверку. В ходе оперативных мероприятий подозреваемого задержали сразу после передачи денег.
Предварительно установлено, что около 10 дней назад мужчина познакомился с иностранными студентами. Они вместе проводили время в одном из развлекательных заведений города.
Позже, когда в кафе у компании не хватило денег для оплаты счета, подозреваемый стал угрожать одному из студентов. Он заставил его сдать мобильный телефон в ломбард.
Через несколько дней, по данным следствия, мужчина снова потребовал деньги и получил от иностранного гражданина 50 тысяч тенге.
По этому факту начато досудебное расследование.
Ранее сообщалось, что в Акмолинской области у шахтеров вымогали деньги.
