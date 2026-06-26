Актюбинец шантажировал бывшую девушку распространением личных видео

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции Актюбинской области пресекли факт шантажа и незаконного вмешательства в частную жизнь.

В полицию обратилась жительница Актобе. Она сообщила, что знакомый мужчина, с которым ранее состояла в отношениях, угрожает распространением интимных видеозаписей, снятых без ее согласия, и оказывает на нее психологическое давление.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 38-летний житель соседней области.

Как сообщили в Депарматенте полиции региона, по данному факту начато досудебное расследование по признакам нарушения неприкосновенности частной жизни в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности", – ответили в ведомстве.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Правоохранители напомнили, что распространение либо угроза распространения сведений о частной жизни является противоправным деянием и влечет ответственность, предусмотренную законом. В подобных случаях гражданам рекомендуется незамедлительно обращаться в органы внутренних дел.

Ранее сообщалось, что пассажир угрожал пистолетом таксисту в Алматы.

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