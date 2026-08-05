С 6 по 8 августа в американском городе Спокан пройдет международный турнир WTT Youth Contender Spokane 2026.

Соревнования соберут молодых и перспективных игроков в настольном теннисе из разных стран мира.

Кто представит Казахстан

На турнире выступит казахстанский спортсмен Алан Курмангалиев. Он считается одним из наиболее перспективных представителей нового поколения отечественного настольного тенниса.

Курмангалиев поборется за высокие результаты среди сильнейших молодых игроков международного уровня.

Какие страны примут участие

В соревнованиях заявлены спортсмены из Австралии, Канады, Китайского Тайбэя, Казахстана, Парагвая и США.

Турнир станет очередной возможностью для молодых игроков проявить себя на международной арене.

Ранее Курмангалиев выиграл международный турнир по настольному теннису в Швеции.

Казахстанский спортсмен завоевал золотую медаль в возрастной категории U19.

На пути к победе Курмангалиев одержал верх над Хьюго Джобсом (Швеция) – 3:0, Обадой Таббахом (Швеция) – 3:0, Балажем Поором (Венгрия) – 3:1, Абхинандхом Прадхивадхи (Индия) – 3:2, Яном Мругалой (Польша) – 3:0 и Йоханом Хавстином (Дания) – 3:1.

В финальном матче казахстанец оказался сильнее представителя Польши Самуэля Михны, выиграв со счетом 3:1.

Отметим, что за победу на турнире Алан Курмангалиев также получил 1000 рейтинговых очков.

Читайте также: