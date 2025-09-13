Албания сделала шаг, который уже называют историческим: в стране назначили первого виртуального министра. Цифровая чиновница по имени Диэлла будет курировать сферу государственных закупок. Этот эксперимент стал символом того, как технологии постепенно выходят за рамки бизнеса и начинают проникать в сферу политики и государственного управления.

Корреспондент BAQ.kz поинтересовался у депутатов Мажилиса, как они относятся к такому решению и возможен ли подобный опыт в Казахстане. Вопрос особенно актуален в свете того, что по поручению президента в стране планируется создание министерства по вопросам искусственного интеллекта, а ИИ уже обсуждается как инструмент для отдельных государственных процессов.

По словам депутата Максима Рожина, важен не сам факт появления виртуального министра, а практическая эффективность такой модели.

"Это интересный опыт. Насколько эта страна была готова принять такое решение, мы увидим впереди. Принятые решения этой модели управления покажут, насколько это эффективно. Не обязательно быть первым в чем-то, обязательно быть в этом эффективным. Я считаю, если это эффективная модель, то это очередной путь, который можно где-то использовать в работе", — сказал он.

При этом мажилисмен подчеркнул, что искусственный интеллект действительно способен заменить часть чиновников и некоторые операционные процессы, но применять его стоит только там, где это принесёт максимальную пользу государству.

"Нужно внедрять такие решения там, где они работают на национальные интересы. Всё остальное - вторично", — добавил Рожин.

С коллегой согласился депутат Никита Шаталов, добавив, что в случае Албании речь идет скорее об автоматизации, чем о настоящем искусственном интеллекте. По его словам, назначение "виртуального министра" - это во многом политический жест, но при правильной настройке такие модели действительно способны облегчить работу государства.

"Государственные закупки - это сфера с чёткими параметрами и регламентами. Нейросеть способна быстро обрабатывать огромные массивы данных и по заданным критериям выбирать победителей. Если система настроена корректно, это может быть и эффективнее, и справедливее человеческого решения. Но говорить о полноценном министре искусственного интеллекта пока рано: реальная революция в управлении станет возможна только тогда, когда появится генеративный интеллект, способный принимать комплексные решения, сравнимые с человеческими", — пояснил он.

А на вопрос о том, может ли Казахстан пойти по такому пути, депутат ответил коротко: "Почему бы и нет".

