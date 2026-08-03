Александр Бублик в обновленном рейтинге ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг лучших игроков мира в одиночном разряде, сообщает BAQ.KZ.

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик сохранил 11-е место в мировом рейтинге. На его счету 2535 рейтинговых очков.

Лидером рейтинга остается итальянец Янник Синнер, набравший 13 450 очков.

На вторую строчку поднялся испанец Карлос Алькарас (8160 очков), который обошел немца Александра Зверева (8120 очков). Теперь Зверев занимает третье место.

Еще один представитель Казахстана Александр Шевченко также сохранил свои позиции. С 699 очками он остается на 89-й строчке мирового рейтинга ATP.

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