Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы потерял статус лидера рейтинга среднего веса по версии Boxrec, передает BAQ.kz со ссылкой на Sports.kz.

Причиной стало его годичное отстранение за положительный допинг-тест на мельдоний.

Теперь первой строчкой рейтинга средневесов Boxrec значится кубинец Эрисланди Лара (32-3-3, 19 КО), на втором месте — доминиканец Карлос Адамес (27-1-1, 18 КО), а третье занимает британец Конор Бенн (24-1, 14 КО).

Отметим, что Алимханулы продолжает оставаться чемпионом мира по версии WBO, но не может защищать титул до 2 декабря 2026 года из-за дисквалификации. Из-за невозможности провести обязательную защиту по версии IBF он лишился чемпионского пояса.