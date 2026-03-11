Совет директоров IBF лишил титула чемпиона мира казахстанского боксера Жанибека Алимханулы, передает BAQ.KZ.

Об этом в своем Instagram сообщил президент Федерации профессионального бокса Казахстана Рахимжан Ерденбеков.

"Как мы знаем организация IBF имеет жесткие правила на которые они ссылаются в своем письме. Согласно их письму Жанибек Алимхаулы отстранен до 2 декабря 2026 года, также по их правилам любой чемпион, в любой весовой категории должен защищать свой пояс в течении 9 месяцев, т. е. Жанибек должен защитить его до 4 июля 2026 года. В связи со сложившимися обстоятельствами 5 марта 2026 года Советом директоров IBF принято решение об объявлении титула вакантным немедленно", – написал он на своей странице.

Рахимжан Ерденбеков также отметил, что считает данную ситуацию большим уроком для команды Жанибека. Он подчеркнул, что боксер вернется на большой ринг уже в этом году "еще более мощнее и все-таки завоюет все 4 мировых пояса в ближайшее время".

– В свою очередь командой Жанибека будет подана апелляция по данному делу, – сообщил президент Федерации.

Напомним, ранее менеджер казахстанского чемпиона мира WBO/IBF в среднем весе Жанибека Алимханулы Эгис Климас раскрыл детали, связанные с попаданием в организм боксёра запрещённого препарата мельдония.

Запрещенное вещество было обнаружено в декабре в анализе Жанибека Алимханулы, после чего был отменён его бой за три титула чемпиона мира с кубинцем Эрисланди Ларой. Вскрытие пробы состоялось 8 января.