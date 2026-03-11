Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы сделал заявление после новости о лишении его титула чемпиона мира IBF (англ. International Boxing Federation – Международная боксёрская федерация), передает BAQ.KZ.

На своей странице в Instagram спортсмен написал, что он против допинга и, несмотря на решение IBF, остается чемпионом WBO (англ. World Boxing Organization — Всемирная боксёрская организация).

– Мы прошли через испытания, но не сломались! Наоборот, закалились! Были приняты решения: титул IBF ушёл, но WBO остался. Как бы то ни было, сейчас я чемпион мира в среднем весе по версии WBO! Один титул сохранён! Слава Аллаху! Если будет угодно, через 8 месяцев я снова выйду на ринг. Большой путь продолжается, – написал он.

Спортсмен также отметил, что "для одних профессиональный бокс – это спорт, для других – лишь бизнес". Он – на стороне спорта.

– Я против допинга! Говорил об этом раньше и говорю сейчас. Что прошло, то прошло, что закончено, то закончено. От постоянных обсуждений и переживаний судьба не изменится. Самое главное – народ знает, кто я и какой я боксёр. Дорогие соотечественники, мы – всё ещё чемпионы мира! Впереди нас ждёт ещё много боёв. Давайте встречаться в дни побед! Спасибо за вашу поддержку, – отметил боксер.

Ранее в Федерации профессионального бокса Казахстана подробно рассказали о деле с допингом казахстанского боксера.

Напомним, сегодня стало известно, что Совет директоров IBF лишил титула чемпиона мира казахстанского боксера Жанибека Алимханулы. Об этом в своем Instagram сообщил президент Федерации профессионального бокса Казахстана Рахимжан Ерденбеков.