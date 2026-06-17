Алматинец пытался снизить алименты, скрыв автомобиль
Для этого он переоформил машину на свою сестру.
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Житель Алматы обратился в суд с требованием уменьшить размер алиментов на троих несовершеннолетних детей 2009, 2012 и 2015 годов рождения.
По информации Верховного суда, истец просил снизить выплаты до 5 Месячных расчетных показателей на каждого ребенка, ссылаясь на ухудшение своего материального положения.
По его словам, он работает у индивидуального предпринимателя и получает заработную плату около 100 тысяч тенге. Ранее, в 2016 году, суд обязал его выплачивать алименты в размере 20 МРП на каждого ребенка до их совершеннолетия.
Суды первой и апелляционной инстанций частично удовлетворили иск, снизив размер алиментов до 10 МРП на каждого ребенка. Однако мать детей обжаловала это решение в кассационном порядке.
Кассационный суд по гражданским делам установил, что мужчина не предоставил достаточных доказательств ухудшения своего материального положения. Согласно материалам дела, в том числе налоговой отчетности, на момент обращения в суд он фактически не работал у указанного ИП и имел стабильный доход.
Кроме того, выяснилось, что принадлежащий ему автомобиль был формально подарен сестре, однако фактически продолжал находиться в его пользовании. Это расценили как попытку сокрытия имущества и уклонение от исполнения алиментных обязательств.
С учетом установленных обстоятельств кассационный суд отменил решения нижестоящих судов и отказал в удовлетворении иска о снижении размера алиментов.
Ранее житель Балхаша подал в суд на дочь из-за алиментов на свое содержание.
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