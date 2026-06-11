Студентка медколледжа добилась алиментов от отца через суд

В Байзакском районном суде Жамбылской области рассмотрено гражданское дело о взыскании алиментов на период обучения.

В суде установлено, что истец является студенткой 3 курса очного отделения Жамбылского высшего медицинского колледжа и обучается на платной основе. Из-за учебной нагрузки она не имеет возможности работать на постоянной основе и обратилась в суд с требованием о взыскании алиментов в размере 100 тысяч тенге ежемесячно до окончания обучения.

Ответчик иск признал частично. Он отметил, что имеет другую семью, двоих несовершеннолетних детей и кредитные обязательства.

Суд, изучив материалы дела, сослался на нормы Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье", согласно которым родители обязаны содержать совершеннолетних детей до 21 года при условии их очного обучения.

При вынесении решения суд учёл материальное и семейное положение сторон, наличие у ответчика других иждивенцев и иные обстоятельства дела.

Иск был удовлетворен частично. Суд постановил взыскать с ответчика алименты в размере 35 тысяч тенге ежемесячно на период обучения – с января 2026 года по октябрь 2027 года.

Решение суда вступило в законную силу.

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