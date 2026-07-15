Алматинский зоопарк пополнился потомством краснокнижной лошади

В Алматы в зоопарке произошло важное событие – у лошади Пржевальского родился жеребенок.

Малыш появился на свет 14 июня у кобылы по кличке Курбанкул. Его назвали Желмая. Для Курбанкул это уже второй жеребенок.

Лошади Пржевальского занесены в Красную книгу, поэтому рождение потомства имеет большое значение для сохранения редкого вида. Зоопарк участвует в программах по сохранению редких животных, среди которых также сайгаки, белые медведи и белоплечие орланы.

Чтобы создать максимально комфортные условия для животных, лошади Пржевальского содержатся в специальной закрытой зоне, где их не беспокоят посетители. Сейчас Курбанкул, ее детеныш Желмая и отец жеребенка Мерей находятся под наблюдением специалистов.

Сотрудники зоопарка поделились кадрами нового семейства и отметили, что появление жеребенка стало важным вкладом в сохранение популяции этого редкого вида.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алматы хайуанаттар бағы / Алматинский зоопарк (@almatyzoo)

Ранее еноты-полоскуны впервые за 20 лет принесли потомство в алматинском зоопарке.

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