Еноты-полоскуны впервые за 20 лет принесли потомство в алматинском зоопарке

В Алматы в зоопарке произошло редкое событие – у пары енотов-полоскунов Арчи и Беллы родились три детеныша. Это первый приплод данного вида за последние почти двадцать лет.

Малыши появились на свет 27 апреля. Первые месяцы жизни они провели в укрытии вместе с матерью. Самка Белла проявила себя как заботливая мать, оберегая потомство от постороннего внимания.

Сейчас детеныши окрепли и начали выходить в открытый вольер, где посетители могут наблюдать за их первыми самостоятельными исследованиями окружающей среды.

Пол малышей пока не определен, поэтому имена им будут даны позже.

Как отметили специалисты, новорожденные еноты весят всего 60–70 граммов и появляются на свет слепыми и глухими, полностью завися от матери. В первые недели их рацион состоит из материнского молока, затем постепенно расширяется. Сейчас малыши уже пробуют мясо, рыбу, овощи, фрукты и каши.

Семейство енотов обитает в одном из дальних вольеров комплекса хищных животных, расположенного рядом с экспозицией жирафов.

В зоопарке отмечают, что появление потомства является важным событием и способствует сохранению и популяризации видов, содержащихся в условиях неволи. Посетителей просят соблюдать тишину и не беспокоить животных.

Ранее сообщалось, что два детёныша редкого сайгака родились в зоопарке в Алматы.

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