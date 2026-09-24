Алматы и Чунцин связали прямыми рейсами

FlyArystan запустил прямые рейсы из Алматы в Чунцин. С 23 сентября самолеты будут летать дважды в неделю, по средам и субботам, передает BAQ.KZ.

Маршрут обслуживают Airbus A320neo.

Чунцин находится на юго-западе Китая, в верхнем течении Янцзы. Это один из крупнейших городов страны и отдельный муниципалитет центрального подчинения.

Для туристов город интересен необычной многоуровневой застройкой, горным рельефом и видами на Янцзы. Отсюда удобно добираться к району Трех ущелий, а примерно в 150 километрах находятся наскальные рельефы Дацзу, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Они создавались с IX по XIII век и объединяют буддийские, даосские и конфуцианские сюжеты.

Чунцин интересен и деловым путешественникам. Это крупный промышленный и логистический центр западной части Китая, связанный с внутренними регионами страны и бассейном Янцзы.

Новый маршрут стал еще одним прямым направлением между Казахстаном и Китаем.