Алматы и Чунцин связали прямыми рейсами
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
FlyArystan запустил прямые рейсы из Алматы в Чунцин. С 23 сентября самолеты будут летать дважды в неделю, по средам и субботам, передает BAQ.KZ.
Маршрут обслуживают Airbus A320neo.
Чунцин находится на юго-западе Китая, в верхнем течении Янцзы. Это один из крупнейших городов страны и отдельный муниципалитет центрального подчинения.
Для туристов город интересен необычной многоуровневой застройкой, горным рельефом и видами на Янцзы. Отсюда удобно добираться к району Трех ущелий, а примерно в 150 километрах находятся наскальные рельефы Дацзу, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Они создавались с IX по XIII век и объединяют буддийские, даосские и конфуцианские сюжеты.
Чунцин интересен и деловым путешественникам. Это крупный промышленный и логистический центр западной части Китая, связанный с внутренними регионами страны и бассейном Янцзы.
Новый маршрут стал еще одним прямым направлением между Казахстаном и Китаем.
Самое читаемое
- В Семее убили 19-летнюю студентку: подозреваемый задержан
- Как определить, содержит ли чай краситель
- Дожди, грозы и сильный ветер: штормовое предупреждение объявили в Казахстане
- Родственники отравившихся рыбой в Мангистау просят Астану о помощи
- 2 415 участников: AI-хакатон в Астане установил мировой рекорд