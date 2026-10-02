Алматы и Rakuten Sports договорились развивать спортивный туризм
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Алматы планирует развивать сотрудничество с японской Rakuten Sports в сфере спортивного и событийного туризма. Стороны рассматривают возможность проведения в городе международных спортивных мероприятий и турниров.
30 сентября Almaty Tourism Bureau и Rakuten Sports подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщили в управлении туризма Алматы.
Документ был подписан во время визита в город делегации Rakuten Sports во главе с вице-президентом направления контент-бизнеса и развлечений Rakuten Group Митчем Такахаси.
На переговорах стороны обсудили, какие международные спортивные события можно организовать в Алматы, а также возможности их продвижения за рубежом.
Сотрудничество началось еще в апреле 2025 года. Представители Almaty Tourism Bureau и Rakuten Sports впервые встретились в Сингапуре на международной выставке The Meetings Show Asia Pacific. Тогда стороны определили основные направления возможной совместной работы. Теперь переговоры перешли к обсуждению конкретных проектов.
«С Rakuten Sports мы начали диалог в апреле прошлого года в Сингапуре. Сегодня переходим к следующему этапу – проработке конкретных совместных проектов. В частности, обсуждаем возможность проведения в Алматы международных спортивных мероприятий и турниров», – рассказал директор Almaty Tourism Bureau Марлен Маралов.
По его словам, проведение крупных соревнований может привлечь в Алматы иностранных туристов и помочь продвижению города на международном рынке.
Rakuten Sports входит в японскую технологическую группу Rakuten Group. С группой связаны футбольный клуб Vissel Kobe, бейсбольные команды Tohoku Rakuten Golden Eagles и Rakuten Monkeys. Компания также сотрудничала с FC Barcelona, Golden State Warriors, Davis Cup и другими крупными спортивными организациями и проектами.
Меморандум предусматривает обмен опытом и информацией, развитие профессиональных контактов и подготовку совместных проектов в сфере спортивного и событийного туризма.
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