Алматы обеспечивает треть всего объема торговли Казахстана
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Алматы остается крупнейшим центром предпринимательства Казахстана. Город лидирует по объему производства продукции малого и среднего бизнеса (МСБ), развитию торговли и реализации программ поддержки предпринимателей. Об этом свидетельствуют данные управления предпринимательства и инвестиций Алматы.
На 1 июля 2026 года в мегаполисе зарегистрировано 362 345 действующих субъектов малого и среднего предпринимательства.
По итогам 2025 года объем произведенной продукции МСБ составил 306,2 млрд тенге, что на 3,1% больше, чем годом ранее.
На поддержку бизнеса выделили 26 млрд тенге
Власти города продолжают реализовывать государственные и региональные программы поддержки предпринимательства.
В 2026 году из местного бюджета на субсидирование и кредитование бизнеса предусмотрено 26 млрд тенге.
Только за первый квартал текущего года финансовую поддержку получили 304 проекта, а общий объем выданных кредитов достиг 46 млрд тенге.
Алматы обеспечивает треть всей торговли страны
Значительную роль в экономике города играет торговая отрасль.
Алматы занимает первое место в Казахстане по удельному весу торговли, обеспечивая 34% общереспубликанского объема.
За первые шесть месяцев 2026 года объем торговли достиг 12,3 трлн тенге, увеличившись на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В городе создадут почти 7 тысяч новых рабочих мест
Одним из ключевых инструментов поддержки предпринимателей остается развитие сети малых промышленных парков.
В Алматы планируется реализовать 70 проектов общей стоимостью 53,1 млрд тенге. Их запуск позволит создать 6 874 новых рабочих места и построить более 430 тысяч квадратных метров производственных площадей.
Новые промышленные парки будут представлять собой современные производственные кластеры, объединяющие офисные помещения, производственные цеха, выставочные и сервисные зоны.
Ожидается, что такая инфраструктура будет способствовать развитию предприятий машиностроительной, пищевой, мебельной, химической и строительной отраслей, а также повысит инвестиционную привлекательность Алматы.Читай также:
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