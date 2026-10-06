Отопительный сезон в Алматы начнется раньше обычного из-за похолодания

В Алматы отопительный сезон начнется 9 октября из-за резкого понижения температуры. Сначала тепло подадут в школы, детские сады и медицинские учреждения, а подключение жилых домов начнется 10 октября, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат города.

Решение начать отопительный сезон раньше обычного принято по поручению акима Алматы Дархана Сатыбалды.

Подключение объектов будет проходить поэтапно. С 9 октября к центральному отоплению начнут подключать социальные объекты, в том числе учреждения образования и здравоохранения.

Жилые дома начнут подключать с 10 октября.

После подачи тепла специалистам кооперативов собственников квартир (КСК) и объединений собственников имущества (ОСИ) необходимо будет отрегулировать внутридомовые системы – спустить воздух, настроить давление и обеспечить равномерный прогрев квартир.

На случай аварий и неполадок сформирован запас необходимых материалов и оборудования. К отопительному сезону городские теплосети подготовили 16 аварийных и ремонтных бригад. В их составе работают 220 специалистов, задействовано 56 единиц техники.

Ранее отопительный сезон официально начался в Астане – с 2 октября. Перед запуском тепла в столице провели гидравлические испытания сетей, устранили выявленные дефекты и выполнили ремонтные работы.

На заседании Правительства премьер-министр Олжас Бектенов также поручал акимам регионов держать прохождение отопительного сезона на личном контроле.