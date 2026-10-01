Стало известно, когда в Астане начнут подавать тепло
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В Астане со 2 октября официально стартует отопительный сезон 2026–2027 годов. Соответствующее постановление принято акиматом столицы.
В АО «Астана-Теплотранзит» сообщили о готовности к транспортировке и распределению тепла потребителям города.
Перед началом отопительного сезона специалисты провели гидравлические испытания тепловых сетей, устранили выявленные дефекты, выполнили ремонт и часть работ по модернизации сетей.
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Ранее премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства поручил акимам регионов взять на личный контроль работу по предстоящему отопительному сезону. Вице-министр энергетики Каирхан Туткышбаев сообщил, что что отопление подано в пяти регионах – Павлодарской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Костанайской областях, до конца текущей недели запуск тепла ожидается в центральных, западных и восточных регионах.
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