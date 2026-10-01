Стало известно, когда в Астане начнут подавать тепло

В Астане со 2 октября официально стартует отопительный сезон 2026–2027 годов. Соответствующее постановление принято акиматом столицы.

В АО «Астана-Теплотранзит» сообщили о готовности к транспортировке и распределению тепла потребителям города.

Перед началом отопительного сезона специалисты провели гидравлические испытания тепловых сетей, устранили выявленные дефекты, выполнили ремонт и часть работ по модернизации сетей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от «Астана-Теплотранзит» АҚ (@astana.teplotranzit)

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства поручил акимам регионов взять на личный контроль работу по предстоящему отопительному сезону. Вице-министр энергетики Каирхан Туткышбаев сообщил, что что отопление подано в пяти регионах – Павлодарской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Костанайской областях, до конца текущей недели запуск тепла ожидается в центральных, западных и восточных регионах.

Читай также:

Когда в Казахстане включат отопление: названы сроки

Как подготовить печь к холодам: в столице проверяют дома с печным отоплением