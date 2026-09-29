Отопление дали в пяти регионах Казахстана: Бектенов поручил акимам ускорить подключение остальных

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства поручил акимам регионов взять на личный контроль работу по предстоящему отопительному сезону, передает BAQ.KZ.

«До начала отопительного сезона в отдельных областях осталось несколько дней. Поручаю акимам ускорить подготовку. В первую очередь начать подачу тепла на социальные объекты – детские сады, школы, больницы и поликлиники. Отопительный сезон должен начаться в строго установленные сроки. Завтра последний день подачи документов на выдачу паспортов готовности энергопредприятиям. Здесь акимам необходимо взять данный вопрос на личный контроль», — сказал глава кабмина.

Вице-министр энергетики Каирхан Туткышбаев сообщил, что что отопление подано в пяти регионах – Павлодарской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Костанайской областях, до конца текущей недели запуск тепла ожидается в центральных, западных и восточных регионах.

На энергоисточниках заготовлено 4,9 млн тонн угля и 127 тыс. тонн мазута, полностью отремонтировано 17 тыс. км ЛЭП, завершаются работы на четырех подстанциях. Общая готовность теплосетей составляет 99% (374 км из 377 км).

На особом контроле остается город Семей, где план выполнен на 82%.

Ранее в Правительстве сообщали, что в северных и восточных регионах Казахстана отопительный сезон планируют начать до 1 октября с учетом погодных условий. На тот момент готовность теплосетей по стране оценивалась в 97%, из 377 км запланированных к ремонту сетей работы завершили на 366 км. Особое внимание также уделяли Семею, и еще Степногорску и Петропавловску.

В Северо-Казахстанской области отопительный сезон уже начали поэтапно. Тепло подали в 23 социальных объекта. В Петропавловске запуск системы был запланирован на 28 сентября, в остальных районах области отопление планировали включить до 1 октября.