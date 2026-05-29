Амнистированный должник по алиментам вновь оказался за решёткой в ЗКО

В Западно-Казахстанской области вынесли приговор мужчине за уклонение от уплаты алиментов.

Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних признал местного жителя региона виновным в уклонении от уплаты алиментов по статье 139 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Ему назначено 6 месяцев лишения свободы.

Суд установил, что мужчина более года не выполнял решение суда по содержанию своего несовершеннолетнего ребёнка. В результате у него образовался долг по алиментам в размере 4 млн тенге.

Выяснилось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное нарушение, однако тогда был освобождён от наказания по амнистии. Несмотря на это, должных выводов он не сделал и продолжил уклоняться от выплат.

Приговор не вступил в законную силу.

По данным прокуратуры, за первые 4 месяца текущего года в Западно-Казахстанской области зарегистрировано 21 аналогичных уголовных дел. Из них 7 прекращены в связи с примирением сторон, по 5 вынесены обвинительные приговоры, остальные находятся в производстве.

В надзорном органе напомнили, что за неисполнение решения суда об уплате алиментов предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что доходы должников по алиментам начнут отслеживать через цифровые системы.

