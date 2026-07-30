Apple запустила аренду своих устройств с оплатой по месяцам

Apple разрешила не покупать свои устройства, а брать их в аренду. Программа Apple Upgrade заработала в США, платить за технику теперь можно ежемесячно, а по окончании срока обменять ее на новую модель, передает BAQ.KZ.

Арендовать разрешено iPhone, Apple Watch, Mac и iPad. Оформить договор можно в интернет-магазине Apple, в приложении Apple Store и в фирменных розничных точках на территории США. Саму аренду обслуживает финансовая компания Klarna.

«В Apple мы ставим клиента в центр всего, что делаем, и мы рады, что Apple Upgrade предлагает нашим покупателям, как онлайн, так и в магазинах, более гибкий способ платить за продукты, которые они любят», - сказала вице-президент онлайн-магазина Apple Карен Расмуссен.

Запуск программы означает конец прежних схем. В США компания больше не предлагает iPhone Upgrade Program и вариант iPhone Payments.

Сколько это стоит

Минимальные ставки Apple называет сама:

iPhone от 17,99 доллара в месяц

Apple Watch от 11,99 доллара

iPad от 11,99 доллар

Mac от 24,99 доллара

Срок договора сильно влияет на платеж. Apple приводит расчеты по конкретным моделям:

iPhone 17 Pro на 256 ГБ (розничная цена 1099 долларов): 31,99 доллара в месяц на 24 месяца, 45,99 доллара на 12 месяцев

Apple Watch Series 11 GPS 42 мм (399 долларов): 11,99 доллара на 24 месяца, 21,99 доллара на 12 месяцев

iPad Pro 11 дюймов на 256 ГБ (1199 долларов): 24,99 доллара на 36 месяцев, 31,99 доллара на 24 месяца

MacBook Pro 14 дюймов на 16 ГБ (1999 долларов): 38,99 доллара на 36 месяцев, 53,99 доллара на 24 месяца

Кто сможет оформить, а кто нет

Оформить аренду из Казахстана невозможно, и обходных путей нет. Программа доступна только резидентам США, причем жители американских территорий исключены. Доставка идет исключительно по адресам внутри страны, забрать устройство можно лишь в фирменных магазинах Apple на континентальной территории США.

Требования к заявителю выглядят так. Возраст от 18 лет или совершеннолетие по законам конкретного штата. Действующий номер социального страхования (SSN) либо индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ITIN). Американская кредитная или дебетовая карта, предоплаченные карты не принимают. Аккаунт Apple без нарушений и аккаунт Klarna. Плюс возможность получать коды подтверждения по SMS.

Кредитную историю проверяют мягко. Apple подчеркивает, что запрос относится к категории soft check и на кредитный рейтинг заявителя не влияет. Решение Klarna выносит за считаные минуты, окончательное одобрение приходит при оформлении заказа.

Для смартфонов есть отдельное условие. При оформлении аренды iPhone нужно подключиться к одному из трех операторов, это AT&T, T-Mobile или Verizon. Предоплаченные тарифы не подходят. Сам аппарат при этом остается разлоченным, сменить оператора можно в любой момент. Для iPad, Mac и Apple Watch привязка к оператору не требуется.

Арендовать несколько устройств разрешено, но заявку на каждое подают отдельно.

Договор аннулируют, если не забрать устройство из магазина в течение семи дней после оформления заказа. Списанные суммы в таком случае возвращают.

Из программы исключены корпоративные каналы продаж, планы для сотрудников компаний, а еще схемы для государственных структур, образовательных учреждений, ветеранов и военных.

Что происходит в конце срока

Устройство не переходит в собственность арендатора. По истечении срока его возвращают в рабочем состоянии, отправив предоплаченным комплектом или сдав в магазин Apple. Оставить аппарат себе можно, но только заплатив выкупную стоимость отдельным платежом.

Вариантов в конце три. Оформить новый договор на свежую модель, выкупить текущее устройство или вернуть его и уйти из программы.

Бездействие обходится дороже всего. Если не сделать ничего, договор автоматически превращается в помесячную аренду сроком до шести месяцев, и платеж при этом может вырасти. Когда закончится и этот период, с клиента спишут выкупную стоимость устройства.

Apple прямо предупреждает о существенных сборах при расторжении до конца первоначального срока. За досрочное обновление модели взимают отдельную плату, и чем больше месяцев осталось до конца договора, тем она выше. Страховка в аренду не входит.

Участникам прежней iPhone Upgrade Program дают выбор из четырех опций. Перейти на аренду, оформить беспроцентную рассрочку по Apple Card, выкупить устройство целиком или уйти на финансирование через оператора связи.

О планах вывести Apple Upgrade за пределы США компания не сообщала.

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