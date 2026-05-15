В Аягозском районе открылась "Станция юных техников"

Впервые в рамках проекта "JASAMPAZ URPAQ" общественного фонда Қазақстан халқына состоялось масштабное технологическое и творческое мероприятие Digital Urpaq: Ayagoz 2026 в Аягозском районе. В ходе события введена в эксплуатацию обновлённая "Станция юных техников", передает BAQ.KZ.

Новые возможности для школьников

В церемонии открытия приняли участие аким области Берик Уали и председатель правления фонда Ляззат Шынгысбаева.

В рамках проекта на базе станции будут работать 13 кружков. Среди них - робототехника, автомоделирование, авиамоделирование, техническое моделирование, декоративно-прикладное искусство, швейное дело и спортивный туризм.

Дополнительно откроются ещё восемь современных направлений, включая 3D-моделирование и печать, ракетостроение и беспилотные летательные аппараты, фото- и видеомонтаж, вокал и звукозапись, гончарное искусство и цифровые технологии.

Подготовка к профессиям будущего

Проект направлен на развитие инженерных, цифровых и творческих навыков детей и подростков, особенно в сельских населённых пунктах.

Как отметил глава региона, новый центр даст школьникам реальные возможности для профессионального роста.

"Мы живём в эпоху искусственного интеллекта и автоматизации. Эта станция позволит детям сделать первые шаги в области робототехники, программирования и цифрового дизайна. Наша цель - не только освоение технологий, но и вывод национальных ценностей и традиционного искусства на новый уровень с помощью современных инструментов", - заявил Берик Уали.

По его словам, такие площадки помогут воспитать будущих инженеров, IT-специалистов и изобретателей.

Равный доступ к современному образованию

Председатель правления фонда "Қазақстан халқына" Ляззат Шынгысбаева подчеркнула важность равных возможностей для детей вне зависимости от места проживания.

"Доступ к качественному образованию и современным возможностям должен быть равным как для городских, так и для сельских детей. Потенциал нынешнего поколения очень высок", - отметила она.

Проект расширяется

После церемонии гости осмотрели кабинеты, пообщались с учащимися и педагогами.

Проект "Jasampaz Urpaq" реализуется в Абайской области с 2025 года в пилотном режиме. В его рамках модернизированы учреждения дополнительного образования в нескольких районах, включая Аягозский и Бескарагайский, а также районы Жаңасемей и Мақаншы.

На сегодняшний день кружки посещают 216 детей. После запуска новых направлений их число увеличится до 428.

