В Аягозском районе открылась "Станция юных техников"
В Аягозском районе открыли обновлённую "Станцию юных техников", где школьники смогут осваивать робототехнику, 3D-печать и другие современные направления
Впервые в рамках проекта "JASAMPAZ URPAQ" общественного фонда Қазақстан халқына состоялось масштабное технологическое и творческое мероприятие Digital Urpaq: Ayagoz 2026 в Аягозском районе. В ходе события введена в эксплуатацию обновлённая "Станция юных техников", передает BAQ.KZ.
Новые возможности для школьников
В церемонии открытия приняли участие аким области Берик Уали и председатель правления фонда Ляззат Шынгысбаева.
В рамках проекта на базе станции будут работать 13 кружков. Среди них - робототехника, автомоделирование, авиамоделирование, техническое моделирование, декоративно-прикладное искусство, швейное дело и спортивный туризм.
Дополнительно откроются ещё восемь современных направлений, включая 3D-моделирование и печать, ракетостроение и беспилотные летательные аппараты, фото- и видеомонтаж, вокал и звукозапись, гончарное искусство и цифровые технологии.
Подготовка к профессиям будущего
Проект направлен на развитие инженерных, цифровых и творческих навыков детей и подростков, особенно в сельских населённых пунктах.
Как отметил глава региона, новый центр даст школьникам реальные возможности для профессионального роста.
"Мы живём в эпоху искусственного интеллекта и автоматизации. Эта станция позволит детям сделать первые шаги в области робототехники, программирования и цифрового дизайна. Наша цель - не только освоение технологий, но и вывод национальных ценностей и традиционного искусства на новый уровень с помощью современных инструментов", - заявил Берик Уали.
По его словам, такие площадки помогут воспитать будущих инженеров, IT-специалистов и изобретателей.
Равный доступ к современному образованию
Председатель правления фонда "Қазақстан халқына" Ляззат Шынгысбаева подчеркнула важность равных возможностей для детей вне зависимости от места проживания.
"Доступ к качественному образованию и современным возможностям должен быть равным как для городских, так и для сельских детей. Потенциал нынешнего поколения очень высок", - отметила она.
Проект расширяется
После церемонии гости осмотрели кабинеты, пообщались с учащимися и педагогами.
Проект "Jasampaz Urpaq" реализуется в Абайской области с 2025 года в пилотном режиме. В его рамках модернизированы учреждения дополнительного образования в нескольких районах, включая Аягозский и Бескарагайский, а также районы Жаңасемей и Мақаншы.
На сегодняшний день кружки посещают 216 детей. После запуска новых направлений их число увеличится до 428.
