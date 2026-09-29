Арайлым Шегенова завоевала бронзу Азиады-2026 по курашу
29 Сентября 2026, 12:15
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29 Сентября 2026, 12:1529 Сентября 2026, 12:15
92Фото: Сали Сабиров/olympic.kz
Казахстанская спортсменка Арайлым Шегенова стала бронзовым призером Азиатских игр-2026 в Аичи и Нагое (Япония), передает BAQ.KZ.
Шегенова выступила в весовой категории свыше 87 килограммов.
В схватке за выход в финал казахстанка встретилась с представительницей Южной Кореи Ким Мин Ён. Победу одержала корейская спортсменка.
По итогам соревнований Арайлым Шегенова завоевала бронзовую медаль Азиатских игр-2026.
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