Арайлым Шегенова завоевала бронзу Азиады-2026 по курашу

Казахстанская спортсменка Арайлым Шегенова стала бронзовым призером Азиатских игр-2026 в Аичи и Нагое (Япония), передает BAQ.KZ.

Шегенова выступила в весовой категории свыше 87 килограммов.

В схватке за выход в финал казахстанка встретилась с представительницей Южной Кореи Ким Мин Ён. Победу одержала корейская спортсменка.

По итогам соревнований Арайлым Шегенова завоевала бронзовую медаль Азиатских игр-2026.

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