  • Главная
  • Новости
  • Казахстан завоевал бронзу Азиатских игр в стендовой стрельбе

Казахстан завоевал бронзу Азиатских игр в стендовой стрельбе

29 Сентября 2026, 09:06
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сали Сабиров/olympic.kz 29 Сентября 2026, 09:06
29 Сентября 2026, 09:06
116
Фото: Сали Сабиров/olympic.kz

Мужская сборная Казахстана по стендовой стрельбе завоевала бронзовую медаль XX летних Азиатских игр в Японии, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК.

Казахстанские спортсмены выступили в командных соревнованиях в дисциплине «трап».

В состав сборной вошли Алишер Айсалбаев, Даниил Почивалов и Марк Почивалов. По итогам соревнований команда набрала 348 очков и заняла третье место.

Победителем стала сборная Кувейта, набравшая 355 очков. Серебряную медаль завоевал Катар с результатом 349 очков.

Итоговая тройка выглядит следующим образом:

  • Кувейт – 355 очков;
  • Катар – 349 очков;
  • Казахстан – 348 очков.

XX летние Азиатские игры проходят в японских Аичи и Нагое с 19 сентября по 4 октября. 

Казахстан на соревнованиях представляет национальная сборная из 558 спортсменов, выступающих в 35 видах спорта.

Читай также:

Казахстанцы пробились в четвертьфинал по пляжному волейболу на Азиатских играх

Михаил Шайдоров поднялся на второе место мирового рейтинга ISU 

Самое читаемое

Наверх