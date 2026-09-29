Казахстан завоевал бронзу Азиатских игр в стендовой стрельбе

Мужская сборная Казахстана по стендовой стрельбе завоевала бронзовую медаль XX летних Азиатских игр в Японии, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК.

Казахстанские спортсмены выступили в командных соревнованиях в дисциплине «трап».

В состав сборной вошли Алишер Айсалбаев, Даниил Почивалов и Марк Почивалов. По итогам соревнований команда набрала 348 очков и заняла третье место.

Победителем стала сборная Кувейта, набравшая 355 очков. Серебряную медаль завоевал Катар с результатом 349 очков.

Итоговая тройка выглядит следующим образом:

Кувейт – 355 очков;

Катар – 349 очков;

Казахстан – 348 очков.

XX летние Азиатские игры проходят в японских Аичи и Нагое с 19 сентября по 4 октября.

Казахстан на соревнованиях представляет национальная сборная из 558 спортсменов, выступающих в 35 видах спорта.

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