Казахстанские велогонщики продолжат борьбу за медали Азиады-2026
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Сборная Казахстана по велоспорту на треке показала третий результат в квалификации командного спринта на Азиатских играх-2026 в Аичи и Нагое, передает BAQ.KZ.
Казахстанская команда преодолела дистанцию за 44,328 секунды, что позволило ей занять третье место в квалификации и выйти в первый раунд соревнований.
В заезде выступили Данияр Шаяхметов, Дмитрий Резанов и Кирилл Курдиди. Также в заявку сборной вошел Андрей Чугай.
Лучший результат в квалификации показала сборная Японии – 43,301 секунды. Второе место занял Китай с результатом 43,691 секунды.
По итогам квалификации Казахстан получил третий номер посева. В первом раунде казахстанские велогонщики встретятся со сборной Малайзии, которая стала шестой с результатом 44,827 секунды.
Победитель заезда продолжит борьбу за медали Азиатских игр.
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