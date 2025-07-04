Уникальную находку сделали археологи в Нуринском районе Карагандинской области: при раскопках могильника Изенды-6 экспедиция Карагандинского университета имени Е. А. Букетова обнаружила нетронутое детское захоронение периода XII–XIII веков, передает BAQ.KZ.

Могила, оставшаяся непотревоженной более восьми веков, содержала скелет ребёнка в возрасте 9–12 лет, а также археологические артефакты: наконечники стрел, элементы конской сбруи, кожаную сумку и серьгу в виде вопросительного знака, типичную для кыпчакской культуры Средневековья.

По словам антрополога Айкумис Раисовой, у ребёнка при жизни был перелом левой плечевой кости, который успел срастись до смерти. Радиоуглеродный анализ подтвердил, что захоронение относится к XII–XIII векам.

"Такие находки — большая редкость. Памятники Средневековья на территории Карагандинской области изучены недостаточно, поэтому эта находка имеет научную ценность", — отметил Алексей Кукушкин, директор Сарыаркинского археологического музея.

Ученые планируют провести спектральный анализ артефактов, чтобы определить состав металлов, после чего передать их в областной историко-краеведческий музей.

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