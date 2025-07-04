Археологи обнаружили нетронутую могилу кыпчакского ребёнка
В Карагандинской области найдено редкое детское захоронение эпохи Средневековья.
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Уникальную находку сделали археологи в Нуринском районе Карагандинской области: при раскопках могильника Изенды-6 экспедиция Карагандинского университета имени Е. А. Букетова обнаружила нетронутое детское захоронение периода XII–XIII веков, передает BAQ.KZ.
Могила, оставшаяся непотревоженной более восьми веков, содержала скелет ребёнка в возрасте 9–12 лет, а также археологические артефакты: наконечники стрел, элементы конской сбруи, кожаную сумку и серьгу в виде вопросительного знака, типичную для кыпчакской культуры Средневековья.
По словам антрополога Айкумис Раисовой, у ребёнка при жизни был перелом левой плечевой кости, который успел срастись до смерти. Радиоуглеродный анализ подтвердил, что захоронение относится к XII–XIII векам.
"Такие находки — большая редкость. Памятники Средневековья на территории Карагандинской области изучены недостаточно, поэтому эта находка имеет научную ценность", — отметил Алексей Кукушкин, директор Сарыаркинского археологического музея.
Ученые планируют провести спектральный анализ артефактов, чтобы определить состав металлов, после чего передать их в областной историко-краеведческий музей.
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