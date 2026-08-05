На севере Испании археологи обнаружили гигантский отпечаток лапы динозавра, возраст которого превышает 125 миллионов лет. Находка сделана в районе Сьерра-де-ла-Деманда в провинции Бургос и уже названа одной из крупнейших в регионе.

Длина отпечатка составляет 78 сантиметров, а его толщина – 35 сантиметров. По данным исследователей, след принадлежал гигантскому зауроподу, жившему в первой половине мелового периода.

Это первая подобная находка в данной местности и один из крупнейших отпечатков, обнаруженных в осадочном бассейне Камероса, который охватывает территории Бургоса, Сории и Ла-Риохи.

Что удалось выяснить ученым

Отпечаток представляет собой естественный слепок, сформировавшийся в древних осадочных породах. Несмотря на частичное разрушение из-за воздействия окружающей среды, на его поверхности сохранились следы пяти пальцев и даже бороздки, оставленные чешуйками лапы животного.

По оценкам специалистов, след принадлежал зауроподу, предположительно титанозаврообразному. Анализ размеров показал, что высота его задней конечности до бедра могла достигать около 3,1 метра.

Находку изучат в музее

Отпечаток обнаружил гид Музея динозавров Луис Анхель Искьердо, который сообщил ученым о необычной находке недалеко от города Салас-де-лос-Инфантес.

После транспортировки в музей артефакт очистят, укрепят и проведут его детальное исследование.

Открытие стало результатом XXII палеонтологической экспедиции, участники которой продолжают изучение местонахождений следов динозавров в Испании.

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