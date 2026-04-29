Прямой рейс Алматы – Пусан станет доступен в мае
Новый маршрут соединит крупнейший портовый город Южной Кореи с Алматы
С 1 мая открывается прямое авиасообщение между Алматы и Пусаном. Рейсы южнокорейской авиакомпании EasterJet будут выполняться два раза в неделю.
Новый маршрут соединит крупнейший портовый город Южной Кореи с Алматы, укрепляя туристические и деловые связи между странами и делая путешествия более доступными и удобными.
Интерес к Алматы со стороны южнокорейских туристов продолжает расти: в 2025 году город посетили свыше 23 тыс. гостей из Южной Кореи, что на 15,3% больше по сравнению с предыдущим годом.
Открытие прямого рейса создаст дополнительные возможности для развития туризма, деловой активности и культурного обмена, а также усилит позиции Алматы как одного из ключевых туристических направлений региона.
