Увеличится ли количество авиарейсов и поездов этим летом

К летнему сезону в стране решили усилить транспортное сообщение с популярными туристическими направлениями. Из-за высокого спроса на поездки в период отпусков и школьных каникул в стране запускают дополнительные поезда и авиарейсы.

Как сообщили в Министерстве транспорта, уже с 16 июня 2026 года начнут курсировать 15 дополнительных железнодорожных маршрутов. Поезда свяжут Астану, Алматы, Караганду, Актобе, Семей, Усть-Каменогорск, Кызылорду и Павлодар с курортными зонами, включая Балхаш и Достык.

Фактически это означает, что в разгар сезона поездов станет заметно больше, а билеты – доступнее. По оценкам, за лето появится около 550 тысяч дополнительных мест.

Чтобы вместить больше пассажиров, увеличат и сами составы. Вместо привычных 13–15 вагонов поезда будут растягивать до 19-21 вагона. Это один из самых простых способов справиться с сезонной нагрузкой без резкого роста цен.

Отдельное внимание уделено маршруту "Караганда – Балхаш": с 1 июня он станет регулярным пассажирским направлением, что упростит поездки к одному из самых популярных летних курортов страны.

Параллельно расширяется и авиасообщение. С июня по август вводятся дополнительные рейсы из Астаны и Алматы в Балхаш, Урджар и Ушарал. На некоторых направлениях самолёты будут летать до 7 раз в неделю.

Стоимость билетов на этих маршрутах сохраняется в диапазоне от 16 до 20 тысяч тенге, что делает перелёты более доступными для семейного отдыха.

В целом в республике работает 60 внутренних авиамаршрутов с частотой 813 рейсов в неделю. Часть из них поддерживается государством: на субсидирование 24 направлений, включая 16 туристических, выделено 6,4 млрд тенге.

