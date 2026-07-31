В Казахстане государственная поддержка банков станет выборочной. Согласно новому Закону «О банках», финансовую помощь смогут получать только системообразующие банки. В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) рассказали, насколько сегодня устойчив банковский сектор и есть ли в стране проблемные банки.

В этой связи представители Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) рассказали, сколько проблемных банков сегодня есть в стране и как оценивается их финансовая устойчивость.

Все банки Казахстана работают стабильно

Первый заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Тимур Абилкасымов, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что регулятор не может раскрывать информацию о конкретных банках, испытывающих финансовые трудности, поскольку это может негативно сказаться на стабильности финансовой системы.

«Как регулятор мы не можем публично говорить о том, у какого именно банка есть проблемы. Это может оказать негативное влияние на финансовую стабильность», – отметил он.

Банки оцениваются по четырем зонам риска

По словам Тимура Абилкасымова, агентство оценивает все банки с помощью специальной модели SWAP.

«У нас действует модель SWAP. Ее методология и показатели оценки опубликованы на официальном сайте агентства», – сказал он.

Согласно этой модели, банки распределяются по четырем зонам риска.

«Первая зона – наиболее устойчивые банки. Четвертая – так называемая "красная зона". В настоящее время доля банков, находящихся в этой зоне, составляет около 0,5%», – сообщил первый заместитель председателя агентства.

При этом он подчеркнул, что попадание банка в «красную зону» не означает наличие финансовых проблем, а лишь свидетельствует о повышенном уровне риска.

Международные агентства также признают устойчивость банковской системы

По словам Абилкасымова, в целом банковская система Казахстана остается устойчивой.

«Сегодня все банки работают стабильно. Поэтому финансовая система демонстрирует хорошие результаты», – сказал он.

Он отметил, что это подтверждают и оценки международных рейтинговых агентств.

«За последние несколько лет рейтинг банковского сектора Казахстана по системе BICRA улучшился с 9–го до 7–го уровня. Мы ожидаем, что в дальнейшем этот показатель продолжит улучшаться», – отметил Тимур Абилкасымов.

Все банки находятся под контролем по стандартам МВФ

Первый заместитель председателя агентства сообщил, что финансовая устойчивость банков находится под постоянным контролем.

«Ежегодно мы оцениваем финансовую устойчивость банков, их бизнес–процессы и качество корпоративного управления. Это комплексный анализ, основанный на качественных и количественных показателях», – пояснил он.

Кроме того, по его словам, все банки Казахстана контролируются в соответствии со стандартами Международного валютного фонда (МВФ).

«В настоящее время в отношении всех банков осуществляется надзор в соответствии со стандартами МВФ. Финансовая устойчивость и режим регулирования находятся под постоянным контролем», – резюмировал Тимур Абилкасымов.

Главное отличие нового механизма – прозрачность

Ранее сообщалось, что в рамках нового Закона «О банках» в Казахстане введен новый механизм урегулирования проблемных банков. Теперь государство не будет оказывать поддержку всем банкам без исключения.

По словам заместителя председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Олжаса Кизатова, главным отличием новой системы от прежней является прозрачность процедуры государственной поддержки.

«Основное преимущество нового механизма – его прозрачность и понятность. Государственная поддержка теперь будет предоставляться исключительно за счет средств республиканского бюджета», – заявил он.

По его словам, поскольку используются бюджетные средства, соответствующее решение в обязательном порядке должно быть рассмотрено Парламентом.

«Эти средства должны получить одобрение депутатов. Только после этого Правительство, Национальный банк и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка смогут совместно принять решение о предоставлении государственной поддержки системообразующему банку», – пояснил Кизатов.

Он напомнил, что ранее для поддержки банков использовались средства Национального банка или компаний квазигосударственного сектора, поэтому такие решения не проходили через Парламент и неоднократно подвергались критике из–за недостаточной прозрачности.

Останется только один инструмент государственной поддержки

Олжас Кизатов сообщил, что после вступления в силу нового закона прежние механизмы государственной поддержки использоваться не будут.

«Отныне государство не будет покупать облигации банков. Поддержка будет осуществляться только путем прямого участия в капитале банка – через приобретение простых акций за счет средств республиканского бюджета», – заявил он.

По его словам, если капитал банка, средства акционеров и механизм TILAP не позволят полностью покрыть убытки, то в отношении несистемообразующих банков будут применяться исключительно меры регулирования. Решение о государственной поддержке может быть принято только в отношении системообразующих банков, имеющих ключевое значение для экономики.

«Главное отличие нового механизма от прежней системы – его прозрачность и понятность. Больше не будет различных инструментов государственной поддержки. Практика выкупа проблемных кредитов, выпуска субординированных облигаций или обмена депозитов на облигации прекращается. Остается только один механизм – прямое вхождение государства в капитал банка. Единственным источником финансирования станет республиканский бюджет», – заключил Олжас Кизатов.

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