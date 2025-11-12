Представитель сборной Казахстана по тяжелой атлетике Артём Антропов прокомментировал завоевание бронзовой медали на Исламских играх в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ.

"Две недели назад я получил травму - потянул икроножную мышцу. Поэтому считаю, что выложился на максимум, даже немного сверх своих возможностей. Сейчас главное - восстановиться и продолжить работать", — сказал Артём Антропов.

Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде прошла церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов.