  • 12 Ноября, 18:00

Артем Антропов прокомментировал результат на Играх исламской солидарности

Сегодня, 17:22
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Нұрғали Жұмағазы Сегодня, 17:22
Сегодня, 17:22
76
Фото: Нұрғали Жұмағазы

Представитель сборной Казахстана по тяжелой атлетике Артём Антропов прокомментировал завоевание бронзовой медали на Исламских играх в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ.

"Две недели назад я получил травму - потянул икроножную мышцу. Поэтому считаю, что выложился на максимум, даже немного сверх своих возможностей. Сейчас главное - восстановиться и продолжить работать", — сказал Артём Антропов.

Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде прошла церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов. 

Саудовская Аравия принимает шестые по счету Игры исламской солидарности. Ранее этот крупный спортивный форум проходил в Мекке (2005), Палембанге (2013), Баку (2017), Конье (2021).

 

Самое читаемое

Наверх